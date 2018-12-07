كشف لغز مقتل صاحب محل ملابس بالنزهة.. مسجلان وراء ارتكاب الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بالنزهة، وأن اثنين وراء قتله وإجباره بالتوقيع على عقود بيع لأملاكه.

وردت إشارة من شرطة النجدة لقسم شرطة النزهة، بالعثور على شخص متوفي بأحد العقارات، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "أشرف.و" صاحب محل ملابس ومقيم مصر الجديدة وبها عدة إصابات بأماكن متفرقة، وعُثر بجوارها على سلاح أبيض " سكين عليها آثار دماء"، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها .

وبسؤال زوجة القتيل "شيرين.م" أكدت أن الشقة محل البلاغ ملك والد زوجها المتوفي وكان يتردد عليها بين حين والآخر لاستغلالها كمخزن لتخزين الملابس الخاصة بالمحل ملكه ومقابلة عملائه من التجار، ونفت علمها بملابسات الواقعة .

ومن خلال تكثيف الجهود وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة "رمضان.م" موظف ومقيم بمحافظة بنى سويف، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "نصب"، و" كمال.ع.ك" مقيم بدائرة الزاوية الحمراء، سبق اتهامه في قضية "اتلاف"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف وضبطه، كما تم ضبط المتهم الثاني بمنزله.

واعترف المتهم الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، خطط لارتكاب الواقعة بالاستعانة بالمتهم الثاني باستخدام " فرد روسي" وسلاح أبيض "سكين" ، مضيفاً أنه تخلص من السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، واعترف المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشادهما ضبط 12 ورقة بيضاء خالية من البيانات و9 عقود بيع لعقارات وشقق سكنية ملك المجني عليه بمحافظة بني سويف وجميعها ممهورة بتوقيع وبصمة المجني عليه، حيث تبين أنهما أجبراه على التوقيع عليها قبل ارتكاب الواقعة.