شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجي نتعلم بورصة».. شعار دورات للتثقيف المالي والإداري لطلائع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع تحت شعار «‏تيجي نتعلم بورصة» محاكاة البورصة ضمن مبادرة «عشان بكره» للتثقيف المالي ‏والإداري للطلائع، بالتعاون بين البورصة المصرية، ومديرية الشباب والرياضة، برعاية ‏وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وذلك في إطار الأسبوع المالي العالمي للخدمات ‏المالية والتثقيف المالي لعام «2018/2019».

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة في ‏شتي المجالات لمساعدتهم على دخول السوق العمل، وتحسين مستواهم الاقتصادي و‏الاجتماعي وتطوير قدراتهم البدنية والفكرية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها لصالح المجتمع.‏

من جانبه، قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن إدارة الطلائع ‏بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ عدد من دورات التثقيف المالي للطلائع، وذلك ‏بمراكز شباب «السادات، وناصر، والقنايات، والأخيوة، وشيبه والعدوة، وأولاد سيف، والسعديين ‏والنخاس»، بالإضافة إلى تنفيذها بعدد من المدارس، وهي: «الثانوية العسكرية، والثانوية ‏الرياضية، وجمال عبدالناصر الثانوية بنات، والحناوي الإعدادية بنين، والمسلمية الإعدادية بنين ».‏

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المدربين هم مجموعة من الشباب المتميز من ‏أبناء مراكز الشباب الذين تم تدريبهم بالأنشطة المختلفة بمراكز الشباب، مؤكدا أنه من المقرر ‏تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.