شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجي نتعلم بورصة».. شعار دورات للتثقيف المالي والإداري لطلائع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع تحت شعار «تيجي نتعلم بورصة» محاكاة البورصة ضمن مبادرة «عشان بكره» للتثقيف المالي والإداري للطلائع، بالتعاون بين البورصة المصرية، ومديرية الشباب والرياضة، برعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وذلك في إطار الأسبوع المالي العالمي للخدمات المالية والتثقيف المالي لعام «2018/2019».
وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة في شتي المجالات لمساعدتهم على دخول السوق العمل، وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وتطوير قدراتهم البدنية والفكرية وتوجيه طاقاتهم واستغلالها لصالح المجتمع.
من جانبه، قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ عدد من دورات التثقيف المالي للطلائع، وذلك بمراكز شباب «السادات، وناصر، والقنايات، والأخيوة، وشيبه والعدوة، وأولاد سيف، والسعديين والنخاس»، بالإضافة إلى تنفيذها بعدد من المدارس، وهي: «الثانوية العسكرية، والثانوية الرياضية، وجمال عبدالناصر الثانوية بنات، والحناوي الإعدادية بنين، والمسلمية الإعدادية بنين ».
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المدربين هم مجموعة من الشباب المتميز من أبناء مراكز الشباب الذين تم تدريبهم بالأنشطة المختلفة بمراكز الشباب، مؤكدا أنه من المقرر تنفيذ دورات التثقيف المالي للطلائع بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.
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