شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: فتح باب الترشيح للانتخابات 15 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر فتح باب الترشح للانتخابات على منصب النقيب العام، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، وفتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية، بدءا من السبت 15 ديسمبر، وحتى الاثنين 24 ديسمبر الجاري، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت في الأربعاء 6 مارس المقبل، ومخاطبة النقابات الفرعية للبدء في اتخاذ الإجراءات، وتشكيل اللجان اللازمة لسير العملية الانتخابية وتحديد مقار الاقتراع، كما قرر المجلس اختيار أعضاء اللجان المسيرة للعملية الانتخابية على المستوى العام.

وأعلن المجلس أنه سيتم نشر إعلان الدعوة للانتخابات النقابية، والمواعيد في الصحف، طبقًا لمواد القانون واللائحة، ودعا الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، جموع الصيادلة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح ممن يجد في نفسه القدرة على خدمة زملائه، أو من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة في عملية التصويت، لاختيار أفضل العناصر التي تستحق هذا شرف خدمة جموع الصيادلة.

وأكد نقيب الصيادلة أن «هذا المجلس يُعد من أكثر المجالس إنجازا على أرض الواقع على كل المحاور، برغم ما تعرض له من حرب منظمة من بعض محترفي البهتان وسيل من الشائعات المغرضة التي تثبت عدم صحتها يومًا بعد يوم»، مشددا على انحيازه هو ومجلسه للقانون، والتزامهم بصحيح القانون واللائحة وقرارات الجمعيات العمومية.

وعلى صعيد آخر، حضر نقيب الصيادلة، اجتماع الإرادة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وتم مناقشة إعادة تكليف عدد من الصيادلة الذين تم إلغاء تكليفهم السنوات الماضية دفعات 2013، 2014، 2015، 2016، مؤكدا أن عدد الصيادلة الذين تم عودة التكليف لهم 14 صيدليا، ومنهم الصيدلي على فرحات محمد، دفعة 2013، الصيدلانية مي زكريا محي الدين، دفعة 2014 والصيدلي إبراهيم أحمد محمد، دفعة 2015، والصيدلي محمود جلال محمود، دفعه 2015، والصيدلي محمود عبدالجليل، دفعة 2015، بالإضافة إلى إعادة تكليف 9 صيادلة من دفعة 2016، مؤكدا أن النقابة تبذل قصارى جهدها على مدار اليوم لخدمة جموع الصيادلة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم وتطوير مهارتهم وإمكانياتهم.