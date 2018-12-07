شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهاته إلى قطاعات الوزارة المختلفة برفع حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات الجمهورية لحماية المحاصيل الشتوية وبساتين الفاكهة والخضروات، وعقد ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بالتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة حدة الطقس.

وقال الدكتور السعيد محمد عمر، رئيس هيئة تحسين الأراضي، إن الهيئة مستعدة بالآلات والمعدات اللازمة من جرارات وقلابات على درجة عالية من الكفاءة والمشاركة عند طلبها في حالة حدوث كوارث أو أزمات (سيول- أمطار- انهيارات)، مشيرا إلى أن المعدات والآلات الزراعية أحد أدوات خدمة المزارع المصري في مواجهة أية تأثيرات على زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية.

ومن جانبه، أشار المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، إلى أن الإدارة تقوم بتكثيف المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيا والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول، مضيفا أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين وتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة ومبيدات الأمراض الفطرية حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل بالإصابة بالأمراض الفطرية.

بينما ذكر الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن تغير الظروف الجوية يؤثر على نشاط الآفات والأمراض النباتية والأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول على السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المجاورة بجنوب شرق الجمهورية تحسن ظروف تكاثر الجراد الصحراوي لوجود نسبة رطوبة تصبح ملائمة لوضع البيض بالتربة وكذا نمو الغطاء النباتي.

وأضاف السباعي أن الإدارة المركزية للمكافحة تكثف لجان المسح بمناطق سقوط الأمطار بدء من جنوب مرسي علم مرورا بحماية وبرنيس وأبورماد وحلايب وشلاتين لحماية الثروة الزراعية من خطر الجراد الصحراوي الذي يهدد الأمن القومي للبلاد. فيما قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه يتم التنسيق بين مديريات الزراعة بالمحافظات مع مديريات الري والمحليات والاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول حيث يتم التأكد من مخرات السيول وإزالة أي معوقات وكذلك المرور الميداني على الزراعات للاطمئنان وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين.