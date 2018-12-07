شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «ميناء دمياط»: حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، الجمعة، أن حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس.
فيما تسببت موجة الطقس السيئ في غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد، وإرباك الحركة التجارية في أنحاء مدينة دمياط. وقام اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس مدينة دمياط، بجولة تفقد خلالها أداء الأجهزة المحلية لشفط المياه.
شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «ميناء دمياط»: حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .