شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «ميناء دمياط»: حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، الجمعة، أن حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس.

فيما تسببت موجة الطقس السيئ في غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد، وإرباك الحركة التجارية في أنحاء مدينة دمياط. وقام اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس مدينة دمياط، بجولة تفقد خلالها أداء الأجهزة المحلية لشفط المياه.