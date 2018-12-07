شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار دمياط تعطل حركة التجارة وتغلق بوغاز الصيد بعزبة البرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس السئ بمدن وقري دمياط، حيث تعرضت دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد لموجة من الأمطار الرعدية مصحوبة ببرودة وغيوم، وغرقت الشوارع بمياه الأمطار، كما تسببت موجة الطقس السئ في ارتباك الحركة التجارية.

وقام اللواء أحمد عبدالمنصف رئيس مدينة دمياط، بجولة تفقد فيها أنحاء المدينة للوقوف على أداء الأجهزة المحلية، ومدي الجهود المبذولة لشفط المياه، وأغلقت موجة الطقس السئ بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد.

ومن جانبه، قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة داخل الميناء تسير بصورة طبيعية، ولم تتأثر بتقلبات الطقس.