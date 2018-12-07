شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشال تايمز: مصر تفوقت على جميع دول إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير أعده مركز إف دى أى ماركتس للأبحاث التابع لمؤسسة فاينانشيال تايمز الاقتصادية العالمية أن مصر تفوقت على جميع الدول الإفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضى 2017، رغم التراجع الملحوظ الذى أظهرته حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية ليصل إلى 42 مليار دولار بتراجع نسبته 21 % عن العام الذى سبقه 2016.

وأوضح التقرير الذى تم إعداده بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بين الوجهات الخمس الكبرى للاستثمارات الأجنبية فى القارة الإفريقية بحجم استثمارات 4ر7 مليار دولار تلتها بمسافة بعيدة إثيوبيا بـ 5ر3 مليار دولار ثم الكونغو 1.9 مليار دولار والسودان 1.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول منطقة الكوميسا مثلت نحو 42 % من جملة الاستثمارات الوافدة إلى القارة الإفريقية بشكل عام تلتها المنطقة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - الإيكواس بنسبة 26 % ثم منطقة تجمع دول الجنوب الإفريقى - سادك بنسبة 17 % فيما استحوذت مجموعة شرق إفريقيا - اياك على 7 % فقط.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا خلال عام 2017 لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستعاود الارتفاع بنهاية العام الجارى فى إفريقيا لتصل إلى 50 مليار دولار بنمو قدره 20 % عن عام 2017.