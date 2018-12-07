شكرا لقرائتكم خبر عن يوم روحى رهبانى مشترك بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة لكنيسة الكاثوليكية بمصر، مع الرهبنة الأرثوذوكسية، يوم روحي رهباني بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد والذي بدأت فعالياته في التاسعة من صباح اليوم تحت عنوان " نقاء الحياة الرهبانية " متمثل في الآية : " طوبي لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله " ( مت ٥:٨ ).
حضر اليوم الروحانى، الأب كمال لبيب الخادم الاقليمي للرهبان الفرنسيسكان، والأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لأيبارشية الجيزة و الفيوم و بني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكارى، أسقف شمال شبرا للأقباط الارثوذوكس، والأنبا دانيال أسقف و رئيس دير الأنبا بولا للأقباط الارثوذوكس، و الأب ميلاد شحاتة مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك، وأكثر من ١٥٠ فردا من الرهبان والراهبات و جمعيات الحياة المكرسة كاثوليكية منها و أرثوذوكسية، ويعد هذا اليوم هو اللقاء السنوى الرابع للرهبان و الراهبات بمصر .
وبدأ اليوم بصلاة الافتتاح "صلاة درب الصليب " بالكنيسة و كلمة الافتتاح للجنة المنظمة مع نيافة الانبا دانيال و قد تضمن اليوم العديد من الفقرات مثل :"اللقاء الأول مع الأنبا مكاري"، وفترة من الترانيم مع كورال "لنا رجاء" التابع لكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك، وعرض فيديو مسجل للأنبا ابيفانيوس للكلمة التي القاها في لقاء رهبان و راهبات مصر الأول في عام 2015 ،وكلمة الأنبا توماس ،و اللقاء الثانى مع الأب ميلاد شحاتة تلاه لقاء مفتوح و تبادل للخبرات، وتم اختتام اليوم بكلمة من الأب كمال لبيب ومشاركة الطعام سويا لتعميق العلاقات.
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