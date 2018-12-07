شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ استعداداً للأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر توجيهاته إلى قطاعات الوزارة المختلفة برفع حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض محافظات الجمهورية.

وقال د. السعيد محمد عمر، رئيس هيئة تحسين الأراضى، فى بيان للوزارة، إن الهيئة مستعدة بالآلات والمعدات اللازمة من جرارات وقلابات على درجة عالية من الكفاءة والمشاركة عند طلبها في حالة حدوث كوارث أو أزمات (سيول- أمطار - انهيارات).



وأوضح المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل، أن الإدارة تقوم بتكثيف المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات البحثية ومديريات الزراعة لعقد الندوات الإرشادية للمزارعين والتواصل معهم ميدانيا والتوعية بضرورة فحص كافة المحاصيل وإعطاء حزمة التوصيات الإرشادية حسب حالة كل محصول، مضيفا أن اللجان المشتركة من الإدارات المعنية تتواصل مع المزارعين وتوصيتهم باستخدام الأسمدة والمغذيات المسجلة لدى وزارة الزراعة وكذا مبيدات الأمراض الفطرية، حيث يعقب هطول الأمطار تعرض بعض المحاصيل بالإصابة بالأمراض الفطرية.

من ناحيته، قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن تغير الظروف الجوية يؤثر على نشاط الآفات والأمراض النباتية والأمطار الغزيرة التى وصلت لحد السيول على السهول الساحلية للبحر الأحمر والوديان المجاورة بجنوب شرق الجمهورية تحسن ظروف تكاثر الجراد الصحراوى لوجود نسبة رطوبة تصبح ملائمة لوضع البيض بالتربة وكذا نمو الغطاء النباتى.

وأضاف السباعى، أن الإدارة المركزية للمكافحة تكثف لجان المسح بمناطق سقوط الأمطار بدء من جنوب مرسي علم مرورا بحماية وبرنيس وأبورماد وحلايب وشلاتين لحماية الثروة الزراعية من خطر الجراد الصحراوى الذى يهدد الأمن القومى للبلاد.

كما صرح د محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بأنه يتم التنسيق بين مديريات الزراعه بالمحافظات مع مديريات الرى والمحليات والاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم التاكد من مخرات السيول وإزالة أى معوقات وكذلك المرور الميدانى على الزراعات للاطمئنان وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين.