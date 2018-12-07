مباحث القاهرة تضبط شخصين سرقا طن حديد تحت تهديد السلاح بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاشتراك مع آخر هارب جاري ضبطه في سرقة كمية من حديد التسليح بالإكراه من مواقع تحت الإنشاء بالمقطم.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة القطامية، بلاغاً من خفير خاص بموقع تحت الإنشاء، أفاد أنه أثناء تواجده بالموقع عمله فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بأسلحة نارية واستولوا على كمية من حديد التسليح تزن حوالي طن، وفروا هاربين مُستقلين سيارة نقل.

توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة "عاطلين" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الحادث "بندقية خرطوش، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

بمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع آخر "هارب" في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بأن السيارة المستخدمة بحوزة الهارب، وأرشدا عن كمية من الحديد المستولى عليه، وزنت حوالي طن بالدروب الصحراوية المتاخمة لمحل البلاغ.

حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.