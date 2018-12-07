المدير الخائن كلمة السر.. حل لغز سرقة شركة للاتصالات بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة غموض سرقة بعض محتويات فرع شركة للاتصالات بالطالبية، وتبين أن مدير الفرع وراء الواقعة.

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجد بتقدم محامي بإحدى شركات الاتصالات ومدير فرع بذات الشركة ببلاغ بقسم شرطة الطالبية باكتشاف الثاني سرقة مبلغ مالي، 13 هاتف محمول ماركات مختلفة، جهاز DVR ، 198 كارت شحن) من داخل الفرع محل عمله.

كشفت معاينة الرائد مصطفى عبد الله، رئيس مباحث الطالبية، عدم وجود آثار عنف أو ثمة تلفيات بالأبواب الخارجية والأقفال أو خزينة الفرع، وتبين وجود نسخة من المفاتيح داخل الفرع.

جهود البحث والتحري تحت إشراف المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني بالاشتراك مع عامل مقيم بالهرم يدعى "محمد ر.م"، 21 سنة، وأمكن ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.