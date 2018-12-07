ضبط مستريح جديد استولى 1.2 مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بكفر الشيخ نصب على عدد من المواطنين واستولى على أموالهم بدعوى توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 3 أشخاص احدهم يدعى "أيمن.أ"، مقيمون بمحافظة كفر الشيخ، بقيام "أسامة.ز" مقيم بمحافظة بالغربية بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بإحدى شركات الدفع الإلكتروني مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين صحة البلاغ وقيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي واسع في مجال تلقي الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها مليون ومائتان ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم متخذاً من أحد المحال التجارية بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأضاف بأنه تعثر في تلك التجارة مما دفعه لمماطلة الشاكين للحصول على أموالهم.