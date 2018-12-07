الأمن العام: ضبط 1000 قطعة سلاح ناري و12 تشكيلًا عصابيًا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية استهدفت البؤرة الإجرامية. وأسفرت الجهود عن مداهمة 69 بؤرة إجرامية، ضبط 1155 قطعة سلاح ناري، و1606 سلاح أبيض، 1476 قضية مخدرات، 12 تشكيل عصابي، إعادة 12 سيارة مُبلغ بسرقتها. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباسرة التحقيق.

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