مصر | ضبط مدير فرع شركة محمول شهيرة لاشتراكه مع آخرين في سرقة بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير فرع شركة محمول شهيرة لاشتراكه مع آخرين في سرقة بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغًا من "محمد.أ" محامي بإحدى شركات الاتصالات، و"مصطفى.ط" مدير فرع ذات الشركة، باكتشاف الثانى سرقة "مبلغ مالى، 13 هاتف محمول ماركات مختلفة، جهاز DVR، و198 كارت شحن" من داخل الفرع محل عمله.
وبالانتقال والفحص، تبين عدم وجود آثار عنف أو ثمة تلفيات بالأبواب الخارجية والأقفال أو خزينة الفرع، وتبين وجود نسخة من المفاتيح داخل الفرع، ومن خلال البحث والتحرى حول ملابسات الواقعة أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثانى بالاشتراك مع آخر ويدعى "محمد ر.م"عامل، مقيم بالهرم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.
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