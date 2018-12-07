مصر | ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل عائد شهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل عائد شهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو -أيمن ا. ع- وآخران مقيمون بمحافظة كفرالشيخ.. بقيام المدعو - أسامة ز. ع- سن 27،مقيم بمحافظة بالغربية،بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بإحدى شركات الدفع الإلكترونى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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