مصر | ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل عائد شهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص ينصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل عائد شهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو -أيمن ا. ع- وآخران مقيمون بمحافظة كفرالشيخ.. بقيام المدعو - أسامة ز. ع- سن 27،مقيم بمحافظة بالغربية،بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بإحدى شركات الدفع الإلكترونى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى واسع فى مجال تلقى الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( "1،200،000" مليون ومائتان ألف جنيه) بقصد توظيفها وإستثمارها لهم متخذًا من أحد المحال التجارية بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ مقرًا لمزالة نشاطه المؤثم إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأضاف بأنه تعثر في تلك التجارة مما دفعه لمماطلة الشاكين للحصول على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.