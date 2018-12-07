أخبار مصر | الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكلية الحربية تستقبل الطلبة المستجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الكلية الحربية، حفل استقبال للطلبة المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، من الدفعة 115 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية.

وبدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية ودخول حملة الأعلام أرض طابور العرض، واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد في الاحتفال باستقبالهم بعروض للدراجات الهوائية والفروسية وعرض القوات الخاصة لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، وأكد دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والإنتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكداً أن إختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم الشخصية والطبية والرياضية والعلمية والنفسية وأن الإختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام.

وأشار إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار جاء من كافة فئات وطوائف المجتمع المصري و من كافة المستويات الإجتماعية لهدف واحد وهو إختيار الأفضل للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية .

واشار الطلبة الجدد إلى إعتزازهم بالإنتماء إلى العسكرية المصرية العريقة معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالي الطلاب المستجدين خلال حفل الإستقبال عن سعادتهم الغامرة لإنتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.