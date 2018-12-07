أخبار مصر | البحرية المصرية والإيطالية والبريطانية تنفذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط

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نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية، تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
وشارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة (ITS CARABINIERE) الإيطالية والفرقاطة (RFA LYME BAY) البريطانية.
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الاتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها ، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.
وأظهر التدريب مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة.
وتؤكد مثل هذه التدريبات مدى عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط.
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