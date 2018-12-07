أخبار مصر | غدا.. "المهندسين" تعقد الملتقى الأول للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "المهندسين" تعقد الملتقى الأول للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المهندسين، غدًا السبت، الملتقى الأول لشباب المهندسين بمسرح النقابة العامة بشارع رمسيس، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين.

وأشارت الدكتورة داليا فتحي، رئيسة لجنة الشباب، إلى أن الهدف من الملتقى هو دمج شباب المهندسين، حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة، بسوق العمل الفعلي عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني يتم تقديمها من خلال يوم الملتقي، والذي سيتم خلاله أيضا تقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية علي اختلافها بالإضافة إلى محاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الإنجليزية واستعراض لأهم المنح الدراسية المخفضة.

وأضافت أن ذلك إضافة إلى إطلاعهم على كافة الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة، وإتاحة تقديمها للحضور بصورة مجانية أو مخفضة من خلال العروض التي سيقوم بتقديمها رعاة اليوم، والتي ستشمل أيضًا عروضا لتدريبهم وتأهيلهم لاحقًا في مقراتهم ومواقعهم المختلفة، (مكاتب وشركات أو مشروعات حقلية) ويتخلل اليوم التعريف بنقابة المهندسين ودورها لشباب المهندسين.

وأكدت أنه في ختام اليوم سيتم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة المختلفة علي مستوي الجمهورية مع اقامة حفل فني غنائي لشباب المهندسين.

وأشارت إلى أن الرؤية الحقيقية لهذا الملتقي تتبلور في أن يكون ملتقي شباب المهندسين ملتقي سنوي ودوري لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية علي المستجدات الفنية علي مستوي التدريب والعمل الاحترافي وذلك للمهندسين علي مستوي كافة المحافظات من خلال يوم واحد مهني وتدريبي واجتماعي ترفيهي يتم تحت مظلة النقابة العامة للمهندسين.