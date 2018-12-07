شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تحسن الطقس غدا أمطار شمالا والصغرى بالعاصمة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت تحسن فى الأحوال الجوية ، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

كما يتوقع الخبراء استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14 ، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 11 ، وقنا العظمى 22 والصغرى 12 ، وأسوان العظمى 22 والصغرى 13 .