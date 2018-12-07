شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. معلومات عن قائمة خارج الأولويات فى الإعلان التاسع للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنت خارج الأولويات" جملة تمثل صدمة لحاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى خاصة فى الإعلان التاسع، أسئلة كثيرة ترددت على ألسنة الحاجزين منها هنعمل إيه؟ وهنسحب فلوسنا ولا إيه؟ فى هذا التقرير نقدم لكم موقف خارج الأولويات من خلال 10 معلومات جديدة وهى كالتالى: 1- لابد أن تعرف رقمك فى قائمة خارج الأولويات 1- لابد أن تعرف رقمك فى قائمة خارج الأولويات 2- حال كون رقمك فى بداية قائمة خارج الأولويات ستحصل على وحدة سكنية بعد رفض عدد من أصحاب الأولويات 3- من المتوقع أن يحصل أول 3 آلاف شخص خارج الأولوية على وحدات فى الإعلان التاسع 3- من المتوقع أن يحصل أول 3 آلاف شخص خارج الأولوية على وحدات فى الإعلان التاسع 4- لو أنت فى نهاية قائمة خارج الأولويات ستصبح فى قائمة الأولويات فى الإعلان العاشر 5- لا تقدم على سحب مقدم الحجز وانتظر نتيجة الإعلان العاشر 5- لا تقدم على سحب مقدم الحجز وانتظر نتيجة الإعلان العاشر 6- ستصلك رسالة من صندوق التمويل العقارى تطلب منك سداد أقساط ربع سنوية أسوة بمتقدمى الإعلان العاشر 7- كونك فى نهاية قائمة خارج الأولويات ستنطبق عليك شروط الإعلان العاشر 7- كونك فى نهاية قائمة خارج الأولويات ستنطبق عليك شروط الإعلان العاشر 8- ستقوم بسداد مقدم الحجز على 30 شهرا 9- حال اختيارك فى أولويات الإعلان العاشر ستحصل على الشقة خلال عامين ونصف 9- حال اختيارك فى أولويات الإعلان العاشر ستحصل على الشقة خلال عامين ونصف 10- من المتوقع أن تفتح وزارة الإسكان باب التحويل لمدن أخرى بها وحدات متاحة

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