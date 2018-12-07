شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعفان يكلف 3 قيادات جديدة فى "القوى العاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، 3 قرارات للقيام بعمل فى بعض الوظائف القيادية الشاغرة لحين الإعلان عنها وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

تضمن القرار الأول تكليف هويدا محمود ذكى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة، للقيام بعمل وكيل المديرية.

ونص القرار الثاني على تكليف ياسمين محمود السيد، كبير باحثين للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، والقرار الثالث، بتكيف مجدى محمد عبد العزيز للقيام بعمل المدير العام للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل .

يذكر أن منصب مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة "وكيل أول" ويشغله حاليا خالد المصرى، ومنصب وكيل المديرية "وكيل وزارة" يشغله حاليا هويدا محمود ذكى مدير عام الشئون القانونية.