"السكك الحديدية": غرف طوارئ استعدادًا للتغييرات الجوية والأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، استعداد كافة مواقع الهيئة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء وفترات هطول الأمطار.

وقال رسلان - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم ربط جميع مناطق الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية في القاهرة إلى جانب 9 غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وموزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية؛ للتعرف على حالة الطقس للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لا سيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.

وأكد رئيس الهيئة أن غرف الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بتلقي أي شكاوى لمسئولي التشغيل بالمحطات في نطاق كل منطقة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وأشار إلى وجود إجراءات احترازية لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقي القطارات الإرشادات وإجراءات السلامة التي يجب عليهم اتباعها في هذه الحالة، مؤكدا حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.