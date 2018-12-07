25 يناير.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت وسام رجب، مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن حفل جائزة ساويرس الثقافية يقام يوم 25 يناير المقبل.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة: بدأ العد التنازلي لإعلان القوائم القصيرة للجائزة، يوم ٥ يناير المقبل، وسط تنافس شديد من المتسابقين.

وأضافت وسام: تشهد الدورة الـ 14 للجائزة إقبالًا كبيرًا على مختلف الفروع الثقافية، حيث بلغ عدد المتقدمين لجائزة ساويرس الثقافية، حوالي 600 متقدم في مختلف مجالات الجائزة الإبداعية.

وأضافت "رجب": "مازالت لجان التحكيم السرية تستكمل قراءتها للأعمال المقدمة للانتهاء من عملها قبل إعلان القائمة القصيرة والجوائز النهائية بوقت كافٍ".

يشار إلى أن جائزة ساويرس الثقافية، فتحت باب التقدم للجائزة عن الأعمال الأدبية المرشحة لشباب وكبار الأدباء، في مجالات: "الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو، والنص المسرحي"، في دورتها الـ14.