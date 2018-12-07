"والي": بيان مقررة الحق في السكن "مُسيّس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البيان الصادر عن - ليلاني فرحة،المقرر الخاص للحق في السكن الملائم بالأمم المتحدة – هو بيان مسيس وحمل وقائع مزيفة وإدعاءات وأكاذيب غير حقيقية.

وأشار "والي" في بيان اليوم الجمعة، إلى ما تقوم به الدولة المصرية من طفرة حقيقية وإنجازات في مجالات الإسكان خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذتها الدولة لصالح المواطن، وما زالت إنجازاتها مستمرة على أرض الواقع واضحة كالشمس.

وأضاف: "تعمدت فرحة طمس وإغفال إنجازات الحكومة في مجالات الإسكان، خاصة مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد أضخم مشروع على مستوى العالم الذي تبنته الدولة وبدأت بالفعل تنفيذ مليون وحدة سكنية بكل المحافظات والمدن الجديدة، ورفعت وزارة الإسكان شعارها وهو توفير شقة لكل مواطن من محدودي الدخل، ولن يقتصر على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط بل مستمر لحين القضاء على أزمة السكن".

وتابع: "شعب مصر بجميع انتماءاته وطوائفه يعيش أزهى عصور الأمن والأمان والاستقرار، ولا تلاحقه ثقافة الخوف".

وأوضح "والي" أن الحكومة طورت الغالبية العظمى من المناطق العشوائية، وتحرص على حياة المواطنين وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برنامج "تطوير العشوائيات" الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالي 2018 /2019 بواقع 80 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى تنفيذ 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب.