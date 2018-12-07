الزراعة تنظم 20 قافلة بيطرية مجانية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن مركز البحوث الزراعية ممثلًا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، تنظيم 20 قافلة بيطرية علاجية إرشادية مجانية في محافظات: بني سويف، أسوان، وسوهاج، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير المعهد، إنه سيتم البدء بتنفيذ القوافل البيطرية في مراكز وقرى محافظة بني سويف خلال الفترة من 8 وحتي 13 من ديسمبر الجاري، يليها قرى ومراكز محافظة أسوان في الفترة من 20 وحتى 27 من الشهر ذاته، ثم قرى محافظة سوهاج في الفترة من 12 وحتى 19 من شهر يناير المقبل.

وأوضح مدير المعهد، في بيان اليوم، أن أنشطة القوافل تشمل أعمال الفحص التناسلي والسونار والباطنة وفحص الأمراض التناسلية، فضلًا عن علاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وفحص أمراض نقص المناعة والتحصينات غير السيادية من معهد الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأشار جاد إلى أنه سيجرى أيضًا تنفيذ دورات تدريبية، للأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية في قرى ومراكز المحافظات الثلاثة، كذلك عقد ندوات إرشادية لصغار المربيين بهدف توعيتهم، والاستماع إلى الشكاوى والمشكلات والعمل على حلها مباشرة.

وأكد أن انشطة القوافل تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.