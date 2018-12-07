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مصر | إحباط ترويج 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 بيع بازيد من السعر الرسمي، استيلاء على المال العام دقيق بلدي 5 أطنان.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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