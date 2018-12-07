مصر | إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة الإشغالات بـ12 منطقة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز الدقي، الهرم، جنوب الجيزة، ثاني أكتوبر، المنطقة الأثرية، العمرانية، الطالبية، بولاق الدكرور، اوسيم، أبو النمرس، شمال الجيزة، الوراق.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.