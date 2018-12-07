أخبار مصر | لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس تواصل أنشطة مبادرة "كوني منتجة"‎ (صور)

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تواصل لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة أنشطة مبادرة المجلس "كوني منتجة" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجمعية النور والأمل وذلك لمناهضة العنف ضد المرأة بالتمكين الاقتصادي، في مصر حيث تم تنظيم ورش تدريبية للفتيات من ذوات الإعاقات المختلفة على أعمال الحلي والمشغولات اليدوية وقامت المتدربات بتنفيذ بعض هذه المشغولات بشكل فعلي.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أن مبادرة كوني منتجة؛ تأتي في إطار سعى المجلس القومى للمرأة لتمكين النساء والفتيات ذات الإعاقة اقتصاديا كون ذلك أحد أهم اليات مجابهة ظاهرة العنف ضد هذه الشريحة.

وأوضحت أن لجنة المرأة ذات الإعاقة أطلقت بجانب مبادرة كوني منتجة عدد من المبادرات الجادة التى تحاول تغيير واقع النساء والفتيات ذات الإعاقة للأفضل.

من ناحيتها أكدت الدكتورة عزة فخرى عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة والمشرفة على المبادرة أن فعاليات مبادرة كونى منتجة تضمنت تدريب الفتيات على الاشغال اليدوية وعدد من الصناعات متناهية الصغر وانه بانتهاء فعاليات ورش التدريب داخل المبادرة تصبح الفتيات المدربات قادرات على انتاج الحلى والمشغولات اليدوية وان الفتيات المشاركات تنوعت اعاقتهن بين اعاقات بصرية وذهنية.

وأشارت إلى أن المبادرة تضمنت بجانب ورش التدريب لقاءات توعوية للفتيات المشاركات حول حقوقهن واهمية مشاركتهن في الحياة العامة.