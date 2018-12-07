أخبار مصر | وزيرا النقل والصناعة يبحثان مع "مرسيدس دايملر" تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ذات المسارات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا النقل والصناعة يبحثان مع "مرسيدس دايملر" تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ذات المسارات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن هذا الاجتماع، يأتي في إطار توجه الوزارة نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة الأتوبيسات وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكة بين إحدى الشراكات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات والتي تسهم في تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.
ومن ناحيته، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعي، بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتًا في هذا الإطار إلى أن إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وقال إنه سيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها إلى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الأتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، لافتًا إلى أنه من المستهدف بدء التشغيل التجريبي خلال عام 2020.
وأشار تيل أوبروردر، رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية لإنتاج الأتوبيسات، إلى أن الشركة تمثل إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على نحو 45% من الحصة السوقية لإنتاج الأتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، وإلى أن الشركة حريصة على التواجد في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ونوه بأن الشركة ستبدأ في إعداد الدراسات المبدئية الخاصة بإنشاء خطوط النقل السريعة وبدء إنتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، وبأن هذا الأتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلًا عن أنها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الأتوبيسات وهو الأمر الذي يسهم في حل مشاكل التكدس المروري وتوفير الرفاهية للركاب.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | وزيرا النقل والصناعة يبحثان مع "مرسيدس دايملر" تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة ذات المسارات الخاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .