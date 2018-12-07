أخبار مصر | بالأرقام.. تعرف على نتائج مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تعرف على نتائج مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، "إنفوجرافيك" لنتائج مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين والتي ‏أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، منذ خمسة ‏أسابيع.‏

وأوضح الـ"إنفوجرافيك" أن إجمالي عدد الشكاوى وصل إلى ٢٩٨٠ شكوى تم حل ٩٠٪؜ منها حتى الآن، وجارً حل باقي الشكاوى.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت عبر الـ"واتس أب"، ٢٤٨٠ شكوى، والبريد الإليكتروني ١٠٦ شكاوى، لافتًا أن عدد الشكاوى التي وصلت عبر "فيسبوك" ٢٣٧ شكوى، فيما وصل عدد الشكاوى عبر الخط الساخن ١٥٧.

وأضاف أن المحافظات الأكثر استجابة كانت الجيزة والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء ومطروح وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء.