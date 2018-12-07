شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والتجارة يبحثان مع «مرسيدس دايملر» تزويد مصر بأتوبيسات المسارات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة «مرسيدس دايملر» العالمية لانتاج الأتوبيسات برئاسة تيل أوبروردر، حيث تناول اللقاء بحث الاستفادة من إمكانات الشركة في تزويد مصر بالأتوبيسات السريعة (ذات المسارات الخاصة) والتي تعد أحدث الوسائل المستخدمة في النقل الجماعي.

وقال نصار إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى ونقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية متميزة في مجال صناعة الاتوبيسات وهو الامر الذي يتيح إقامة شراكة بين احدى الشراكات المصرية وشركة مرسيدس دايملر العالمية لانتاج هذه النوعية من الاتوبيسات والتي تسهم في تخفيف حدة الزحام وبصفة خاصة داخل المدن وكذا تقليل نسب العوادم ومن ثم تحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ان الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير اسطول النقل وبصفة خاصة وسائل النقل الجماعى بهدف إيجاد وسائل نقل سريعة للربط بين المدن، لافتاً في هذا الإطار إلى ان انتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى

وقال الوزير إنه سيتم البدء في تشغيل هذه النوعية من الأتوبيسات بالمدن الجديدة وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لسهولة إقامة المسارات الخاصة بها إلى جانب دراسة المناطق المقترح تسيير الأتوبيسات الجديدة بها والمزودة بطرق جاهزة وتعمل بكفاءة، لافتاً إلى أنه من المستهدف بدء التشغيل التجريبى خلال عام 2020.

كما أشار رئيس شركة مرسيدس دايملر العالمية إلى أن الشركة تمثل إحدى الشركات الرائدة عالمياً في انتاج الأتوبيسات حيث تستحوذ على حوالى 45% من الحصة السوقية لانتاج الاتوبيسات في العالم وتتواجد منتجاتها في 520 مدينة حول العالم، لافتاً إلى ان الشركة حريصة على التواجد في السوق المصرى والذى يمثل أحد اهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ في إعداد الدراسات المبدئية الخاصة بانشاء خطوط النقل السريعة وبدء انتاج هذه النوعية من الأتوبيسات بمصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، مشيراً إلى ان هذا الاتوبيس مزود بأحدث التكنولوجيات الحديثة للتصنيع والأمان فضلاً عن انها مزودة بمراكز تحكم لتحديد دورية تقاطر الاتوبيسات وهو الامر الذي يسهم في حل مشاكل التكدس المرورى وتوفير الرفاهية للركاب.