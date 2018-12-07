شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتهاء النوة.. استمرار غلق البوغاز في الإسكندرية وجنوح مركب صيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم انتهاء نوة قاسم رسميا إلا أن موجة من الطقس السيئ لازالت تغطى الإسكندرية واستمر معها إغلاق البوغاز اليوم الجمعة، لليوم الرابع، نظرا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح بالشكل الذي يمثل تهديدا للملاحة.

وتعرضت الإسكندرية لأمطار متوسطة وغزيرة على معظم الأنحاء مع اختلاف شدتها من منطقة لأخرى تزامناً مع نوة قاسم مع موجة صقيع بإنخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتحاول هيئة الصرف جاهدة لشفط وكسح المياه التي خلفتها الامطار الشديدة أمس الاول لمنع تراكم المياه خاصة غرب المدينة وشرقها.

وتوقفت كافة عمليات الصيد في كل الموانئ وخاصة الميناء الشرقية، حيث جنح أحد مراكب الصيد ووصلت للشاطئ على الكورنيش في منطقة محطة الرمل.