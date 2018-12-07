شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ محاور خطة الإصلاح الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالمهندسة غاده لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وعدداً من مسؤولي ومديري المشروعات الكبري بالوزارة، وذلك لمناقشة تطور العمل في عدداً من الملفات الهامة والمتعلقة بخطة الإصلاح الإداري ومتابعة تنفيذ الخطة وقياس ما تم إنجازه في عدد من المشروعات الهامة والتي تختص وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذها والعمل فيها.

وأوضحت السعيد أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي القيام بدورها المنوط بها تنفيذه من حيث المتابعة والإصلاح الإداري ومتابعة التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية وذلك لإيجاد حلول لدعم تلك الخطط والتغلب علي المعوقات التي تواجهها، حيث ناقشت الوزيرة ما يخص تطور العمل داخل الوحدات الإدارية الثلاث المستحدثة والمتضمنة وحدات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ووحدة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة السياسات والهيكل التنظيمي لها فضلاً عن تطبيق نظام الموارد البشرية الالكتروني المتقدم.

وزيرة التخطيط تلتقي بمسئولي الوزارة لمتابعة تنفيذ محاور خطة الإصلاح الإداري

كما تابعت عرضاً لما تم تنظيمه من برامج وورش تدريبية لتأهيل العاملين بتلك الوحدات، حيث أشارت السعيد إلى أهمية أن تستوفي الدورات التدريبية كافة الموضوعات المتعلقة بعمل الإدارات علي أن تتضمن ورش عمل للتطبيق بشكل عملي دون الاستيفاء بالمواد النظرية فقط، مشددة علي أهمية تقييم الحاصلين علي تلك الدورات ومدي استفادتهم منها ومستوي التأهيل الذين حققوه للوقوف على ما إذا كانوا بحاجة لمزيد من الدورات للعمل بشكل أكثر كفاءة.

وناقشت الوزيرة مع الحضور خطة بناء القدرات، مشيرة إلى دور المعهد القومي للإدارة في تنفيذ تلك الخطة ومتابعة ماتم بها وذلك باعتباره الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، مؤكدة أهمية التركيز علي محور بناء القدرات باعتباره المحور الأهم بخطة الإصلاح الإداري وبرنامج الحكومة، مشيرة إلي أن الاستثمار في البشر أصبح توجهاً عاماً لدي الحكومة في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن الدولة استطاعت مؤخراً تنفيذ عدد من البرامج وإنشاء مجموعة من الأكاديميات وعقد العديد من البروتوكلات التي تهدف بشكل أساسي في بناء القدرات تنفيذاً لمبدأ الاستثمار في البشر والتي توليه القيادة السياسية اهتماماً خاصاً وعلى رأسه الاهتمام ببناء قدرات الشباب من جهة والمرأة من جهه أخرى.

كما تناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول برنامج وطني 2030 في إطار متابعة خطة بناء القدرات، مشيرة إلى أن البرنامج الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر الماضي استهدف تدريب عدد 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومي، ليستمر تنفيذه على مدي ثمانية أشهر لتدريب حوالي 400 متدرب شهريا، موضحة أن البرنامج تم تصميمه ليشمل أربعة محاور تدريبية هامة، المحور الأول إدارة الذات والمحور الثاني يختص بتعريف المتدربين برؤية مصر 2030 وشرح مفاهيم التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر وغيرها من المفاهيم الأساسية ليتناول المحور الثالث قانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي له ليختص المحور الرابع بقياس الجدارات.