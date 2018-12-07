شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إيكاو" تحيى "يوم الطيران المدنى الدولى 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو)، اليوم الجمعة، يوم الطيران المدنى الدولى 2018 تحت شعار (العمل معا لضمان عدم ترك أى بلد وراء الركب). تسلط حملة (عدم ترك أى بلد وراء الركب) الضوء على الجهود التى تبذلها الايكاو لمساعدة الدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية (SARPs).



شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "إيكاو" تحيى "يوم الطيران المدنى الدولى 2018" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .