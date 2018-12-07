شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول قمرى "سعودى سات 5" بعد إطلاقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية ، قمرى استطلاع سعودى سات 5 اليوم صباح الجمعة، التى صنعت فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقا لرؤية المملكة 2030.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمى على تويتر، معلومات حول إطلاق قمرى ببرنامج الفضاء السعودى من قاعدة جيوجوان الصينية، سعودى سات 5-B ، و سعودى سات 5-A، اليوم فى الساعة 7:55 بتوقيت السعودية.

1. تم إطلاق قمرى سعودى سات 5-B ، و سعودى سات 5-A، اليوم فى الساعة 7:55 صباحا بتوقيت السعودية من قاعدة جيوجان الصينية.





2. تم انشاءهما بمشاركة 120 سعودى متخصص فى مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.





3. تم تصنيعهما وفق المعايير العالمية فى معامل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.



4. القمرين سعودى سات 5-B ، و سعودى سات 5-A يرتفعا على سطح الأرض 540 كم، ويبلغ وزن كل منهما 450 كجم.



5. يقدم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة.





6. مراقبة التحركات والتغييرات على سطح الأرض ، ورصد الغطاء النباتى.





7. يستخدما فى التخطيط العمرانى.