شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينتى الأقصر والبياضية لمدة 9 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قطع المياه عن مدينتى الأقصر والبياضية والقرى التابعة لهما، لمدة 9 ساعات اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح غدا السبت، وذلك استكمالاً لأعمال الربط الربط لمحطتى مياه الأقصر الشرقية والغربية على الخطوط القائمة الجديدة بشارع خالد بن الوليد ضمن مشروع تحسين المرافق بالأقصر.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الحكومية وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشاءات السياحية بتدبير احتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب بالأماكن الحيوية ويرجى الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو 0952282406 01147999752 فى حال وجود أى طارئ .