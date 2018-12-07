شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة قوافل وزارة الأوقاف الدعوية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: "الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – والبحر الأحمر"، تحت عنوان: "التأسى بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)". وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. القافلة الأولى تنطلق إلى محافظة الجيزة، والثانية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والثالثة إلى محافظة مرسى مطروح، فيما تغادر القافلة الرابعة إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 إلى السبت 29 ديسمبر، أيضا القافلة الخامسة إلى منطقتى شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر فى نفس الفترة من الأربعاء 12 إلى السبت 29 ديسمبر.

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