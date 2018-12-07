جهود السيسي لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار بمصر تتصدر الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الجمعة، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده لتشجيع الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا، كما ركزت أيضا على انطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 غدا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 3 آلاف شخصية تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم.

وتابعت الصحف - كذلك - تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان حول (سياسة مصر .. المكاسب والتحديات)، أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن وتستند إلى مفهوم إحياء الدولة الوطنية المدنية التي تعزز مبدأ المواطنة والبعد عن الولاءات المذهبية والعرقية.

وتناقلت الصحف بيان وزارة الخارجية التي استهجنت وأدانت بشدة ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة فى مجال الإسكان.

كما أبرزت تمكن هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، من الكشف عن شبكة دولية للاتجار فى البشر تضم 20 متهما من المصريين وجنسيات عربية وأوروبية.. هذا وحازت موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، على اهتمامات صحف القاهرة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية لتغطية نشاط الرئيس في إطار تشجيع الشركات العالمية الكبري علي الاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا، سعيا لإرساء طفرة صناعية حقيقية، حيث استقبل الرئيس، أمس، ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة (مرسيدس بنز) الألمانية لصناعة السيارات، وتشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو سيستمز) الأمريكية للتكنولوجيا، كلا على حده.

وأوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس أكد - خلال لقائه ماركوس شيفر - أن سياسة الدولة هي التوسع في صناعة السيارات، مشيرا إلى انفتاح مصر علي التعاون مع (مرسيدس بنز) في ضوء خبراتها العريضة، وأبدى اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول إمكانية التعاون مع الشركة الألمانية في تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، لاستخدامها بالمدن الجديدة الجاري إنشاؤها، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي لقاء آخر، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الرئيس السيسي - خلال لقائه مع تشاك روبنز - تأكيده استعداد مصر لتقديم الدعم لشركة (سيسكو سيستمز)‬ الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، لزيادة استثماراتها والتوسع في أعمالها في مصر؛ بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل واستغلال كفاءة العنصر البشري المصري في المجالات الرقمية، خاصةً في قطاعات البحث والتطوير، مشيرا إلى مساعدة الشركة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالنظر إلى روابط التعاون الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر بدول القارة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط الشركة في مصر الداعم لمبادرات التحول الرقمي من خلال استثماراتها المتنوعة، وللجهود التي تقوم بها لبناء قدرات الكوادر الشابة المصرية عن طريق نقل الخبرات التكنولوجية، بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها الارتقاء بتلك الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأبرزت الصحف انطلاق فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018، الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومى 8 و9 ديسمبر في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن المؤتمر سيحضره نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر افريقيا 2018 يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

في سياق آخر، تابعت الصحف تأكيد وزير الخارجية سامح شكري - خلال لقائه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان حول (سياسة مصر ..المكاسب والتحديات) - أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن وتستند إلى مفهوم إحياء الدولة الوطنية المدنية التى تعزز مبدأ المواطنة والبعد عن الولاءات المذهبية والعرقية.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن شكري قوله إنه لا عودة للعلاقات مع قطر قبل تعديل سياستها الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى عدم وجود تغير في السياسات القطرية حتى الآن للعودة إلى الصف العربي، وشدد على ضرورة تغيير هذه السياسات للابتعاد عن كل ما يضر أمن واستقرار مصر ودول المنطقة، خاصة أن هناك شواغل مرتبطة بأمن مصر لابد من حسمها بشكل نهائي.

أما صحيفة (الجمهورية)، فأبرزت بيان الخارجية المصرية الذي استهجنت وأدانت خلاله ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها علي الاطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وذكرت الصحيفة أن الخارجية ذكرت أن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في اطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها؛ مما أثار شكوكا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.

ونقلت الصحيفة عن بيان الخارجية القول "إن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية؛ يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذي تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلا وموضوعا ويعد تجاوزا لولايتها، وهو الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها ، أخذا في الاعتبار ان منصبا دوليا كهذا يفترض بالضرورة تحلي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".

وبرز في الصحف - أيضا - تمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية للاتجار في البشر، ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المتهمين تورطوا في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها بين عملائهن من الشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالعرض علي النائب العام، أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية، التي تمت بناء على إذن من النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وقد صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين.

واهتمت الصحف بموافقة مجلس الوزراء المبدئية على مشروع قانون الجمارك، وذكرت (الأهرام) أن مجلس الوزراء وافق - في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى - من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التى أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة ، يأتى مشروع القانون فى إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن ، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الاخري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر ، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا وأيسر تطبيقا.

وأضافت الصحيفة أن أحكام مشروع القانون استُمدت من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، وروعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة؛ بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى.

وفي نشاط حكومي آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (سيسكو) العالمية للاتصالات، إحدى الشركات العملاقة في مجال الاتصالات؛ لإطلاق برنامج تسريع رقمي للكمبيوتر في مصر تماشيا مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال؛ وبما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتحفيز الابداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة المصرية في اطار جهودها لتحويل مصر إلي مركز اقليمي للابتكارات الرقمية.

ولفتت الصحيفة إلى نأ رئيس الوزراء أوضح - عقب لقائه أمس مع وفد شركة سيسكو العالمية برئاسة تشاك روبنز رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للشركة - أكد حرص الحكومة على إنشاء العاصمة الادارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر، وقال "نقدر التعاون مع شركة (سيسكو) العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات في ظل ما تقدمه الشركة من دعم لمصر في مقدمته قيام أكاديمية سيسكو للشبكات بالمساهمة بنحو 30 مليون دولار في بناء قدرات 95 ألف طالب متخرج، فضلا عن دعم الشركات الناشئة في ALGEBRA VENTURES VC بمبلغ 10 ملايين دولار إلى جانب إطلاق أكاديمية سيسكو للأمن السيبراني بالشراكة مع المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تعتبر المبادرة الأولي في العالم لشركة سيسكو.