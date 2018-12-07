​ كريمة: سأتقدم للحصول على ترخيص من الأزهر للظهور الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، تقدمه بطلب للجامعة للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي، الأسبوع المقبل.

وقررت جامعة الأزهر، عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، من الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من رئيس الجامعة.

وقال كريمة في تصريح لمصراوي، الخميس، إنه سيتقدم بطلب لمكتب رئيس جامعة الأزهر؛ للحصول على موافقة بالظهور الإعلامي، منتصف الأسبوع المقبل، امتثالا لقرار الجامعة.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أنه سيمتنع عن الظهور في أي وسيلة إعلامية حتى يحصل على موافقة جامعة الأزهر، بخلاف البرنامج المسجل على يذاع على قناة نايل لايف الفضائية.

كان الدكتور سعدالدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، تقدم الثلاثاء الماضي، بأول طلب لجامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي.