شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أؤمن بالدولة الوطنية.. والحفاظ عليها من المقاصد الكلية الكبرى للتشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يُؤْمِن كل الإيمان بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعي ووطني ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامي، وأنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الست يؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن أحد هذه الكليات وهي الدين، والوطن، والنفس، والعقل، والمال، والعرض.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة: الإنسان الحر الأبي يفتدي وطنه بنفسه وماله، وإذا ضاع الوطن ضاعت بضياعه الكليات الأخرى في هذا الوطن على أقل تقدير.

وأوضح أنه تناول هذه الفكرة بالحديث في كلمته ضمن فعاليات المنتدى، حيث أكد على كوّن الحفاظ على الوطن أحد الكليات الست والمقاصد الكبرى للتشريع، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدا أن كل ما يدعم ويقوى بناءها هو مقصد شرعي نبيل.