شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 7 ديسمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بريادة الأعمال، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018، الذي تبدأ أولى جلساته غدا السبت.

تحيي منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) يوم الطيران المدني الدولي 2018 تحت شعار «العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب»، حيث تسلط حملة «عدم ترك أي بلد وراء الركب» الضوء على الجهود التي تبذلها الايكاو لمساعدة الدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية (SARPs).

يستضيف قسم الأطفال بمستشفى العلمين المركزي، الملتقى العلمي الأول لطب الأطفال، بعنوان «أحدث طرق التشخيص والتعامل مع حالات السموم للأطفال»، تحت رعاية المحافظ اللواء مجدي الغرابلي.

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في العاصمة الروسية موسكو.

يبحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ضمير كابولوف، والمبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن التسوية في أفغانستان زلماي خليل زاد، في موسكو، إمكانيات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في تسوية النزاع الأفغاني.

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الفني، ومساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة شخصيات محلية ودولية.