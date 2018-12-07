شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن توفير مصل الأنفلونزا بالمستشفيات للكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير أمصال الأنفلونزا فى المستشفيات ومراكز التطعيمات المختلفة بالقاهرة والمحافظات للكبار والأطفال. وقال مصدر مسئول بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ"الخليج 365"، أن الأمصال عالية الجودة وصالحة للاستهلاك والمخزون الاستراتيجى يكفى حتى 3 أشهر، وليس للمصل أى أعراض جانبية . وأضاف المصدر، أن جميع الأمصال واللقاحات حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية وتخضع لإشرافهم وفحصهم للتأكد الدائم من سلامتها.

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