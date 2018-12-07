شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. السعودية تستعد لإطلاق قمرى سات 5 للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق قمرى استطلاع سعودى سات 5 بعد دقائق قليلة اليوم من صباح الجمعة، والتى صنعت فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقا لرؤية المملكة 2030.

ونشرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عبر تويتر،"فيديو" بث مباشر لعملية إطلاق قمرى الاستطلاع، والتى من المقرر أن يستخدما فى علوم واستكشاف الفضاء والاتصالات وتعزيز الخدمات الجغرافية .

وقالت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عبر تويتر:"بجهود شبابنا واجهنا التحديات وبنينا مجدنا على الأرض .. ثم كبرت أحلامنا وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء سعودى سات 5 وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء عبر قمريّ سعودي سات5".