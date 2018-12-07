شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تدرس إنشاء طريق يربط متحف الحضارة بالأوتوستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محافظة القاهرة بها عدد كبير من المقابر تتوسط مناطق مميزة بالعاصمة منها طرق رئيسية ومحاور مرورية هامة، وهو ما يجعل البعض يفكر فى كيفية الاستفادة منها خاصة إذا كانت الاستفادة عامة .

مقابر القاهرة لا تحتوى فقط جثث الموتى، ولكن الأحياء بهذه المناطق يشاركون الموتى أحوش قبورهم، ما يجعلها عامرة دائما بالسكان فليلا ما تجد قبور بالقاهرة لا يسكنها أحياء.

نقل بعض المقابر للتطوير

ومن بين المقابر التى طرح نقل عدد منها هى مقابر عين الحياة وبعض مقابر سيدى عقبة والتونسى بالقاهرة وأغلبها فى حى الخليفة، وهى قريبة من ميدان السيدة عائشة، وهذه المقابر من التى يسكنها الأحياء، حيث تعمل المحافظة على نقل السكان ثم نقل القبور لفتح طريق يصل من الاتوستيراد حتى متحف الحضارة بعين الصيرة.

مخطط نقل المقابر يأتى ضمن خطة تطوير هذه المناطق، حيث إن منطقة عين الحياة تعتبر من المناطق العشوائية حيث تواجد أعداد كبيرة من السكان بجوار مقابر عين الحياة وهى منطقة محرومة من الخدمات بشكل كبير، وبالفعل تم نقل عدد كبير من السكان وتعويضهم بوحدات بديلة بحى الأسمرات، وبقى عدد قليل.

أحد الأهالى: دفعنا 300 مقابل الحصر

ويقول هانى لاشين، أحد سكان المنطقة، إنه على الرغم من حصر سكان المنطقة أكثر من مرة، فقد حضر منذ أيام أشخاص قالوا إنهم من الحى ويحصرون السكان وحصلوا على 300 جنيه من كل أسرة مقابل الحصر، مشيرا إلى أن بعض السكان رفضوا الدفع، على حد قوله.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنهم يسمعوا منذ فترة عن نقل بعض المقابر ولكن لم يتم ذلك، ويتم الحصر من وقت لآخر.

من جانبه، أكد المهندس محمد طه مدير إدارة الجبانات بالقاهرة، أنه يتم دراسة إنشاء طريق يمتد من متحف الحضارة الموجود خلف بحيرة عين الصيرة وطريق الاوتوستيراد ضمن خطة تطوير المنطقة.

نقل بعض المقابر لإنشاء طريق

وأضاف مدير جبانات القاهرة، لـ"الخليج 365" أن إنشاء الطريق ستطلب نقل بعض المقابر، ولكن لم يتم تحديد مكان إنشاء الطريق بالضبط، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض أصحاب المقابر فور تحديدها.

حصر المقابر لتحديث البيانات

ولفت طه إلى أنه من وقت لآخر يتم حصر المقابر وسكانها لتحديث البيانات الموجودة ومتابعة الأمر بشكل عام ودورى، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد الحصول على أموال من المواطنين نظير أعمال الحصر، وأى محاولة للحصول على أموال فهى غير قانونية، وعلى المواطنين الإبلاغ عن ذلك وعدم دفع أى أموال.

بدوره أكد محمد عدلى عضو رابطة الترابية بالقاهرة، أن المقابر التى سيتم نقلها سيتم تعويض أصحابها من محافظة القاهرة، وأن أعمال حصر المقابر تتم بدون مقابل، وأن الطريق الذى سيتم إنشاءه سيمر بين مقابر سيدى عقبة والتونسى وعين الحياة.