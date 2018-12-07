أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر: طقس اليوم غير مستقر.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر: طقس اليوم غير مستقر.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس غير مستقر، وسط توقعات بأن يكون مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، في حين سيكون الطقس بارد ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية.
في حين تستمر عملية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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