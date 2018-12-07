شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تبدأ فحص طلبات المتقدمين للعمل بامتحانات المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منتصف الأسبوع الماضى من قبول طلبات الراغبين فى العمل بامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج كأعضاء فى لجنة النظام و المراقبة لامتحانات أبناؤنا فى الخارج بالمدرسة الفنية المتقدمة. وبدأت وزارة التربية والتعليم، فى فحص أوراق المتقدمين وطلباتهم تمهيدا لعقد مقابلات واختيار الأفضل وفقا للضوابط والشروط المطلوبة وبما يتفق مع نشرة الموانع للمشاركة فى أعمال الامتحانات. وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج والذين يدرسون المناهج المصرية بنظام أبناؤنا فى الخارج، تبدأ اعتبارًا من السبت 30 مارس المقبل، بينما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019.

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