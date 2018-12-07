شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية لمربى الماشية ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر
وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه من ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة الامراض الوبائية للماشية، خاصة الحمى القلاعية، والوادى المتصدع ، تحصين الحيوانات بلقاح الحمى القلاعية "ثلاثى العترة الزيتى" والتحصين حلقيا فى نطاق بؤرة الإصابة قى دائرة نصف قطرها 10 كم، وقياس المستويات المناعية للحيوانات بعد التحصين على فترات مختلفة، وذلك من خلال برنامج الدراسات الحقلية وبرامج التقصى السيرولوجى النشط لسحب عينات الدم.
وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك لجانا بيطرية للمرور على أسواق الماشية لمنع دخول وخروج الحيوانات بدون تحصين أو ترقيم، والتأكد أن هذه الحيوانات تم تحصينها وترقيمها بمعرفة الأجهزة البيطرية، وتكثيف الحملات الإرشادية للتوعية بضرورة حماية الماشية والحيوانات من الأمراض الوبائية، والإبلاغ الفورى عن أى حالات اشتباه للتعامل الفورى معها، وذلك فى إطار دور الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها.
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