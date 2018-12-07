شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية لمربى الماشية ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف برامجها التوعوية للمربين الماشية، من خلال ندوات إرشادية تنظمها الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بكيفية الحفاظ على الحيوانات من الإصابة بأى من الأمراض الوبائية، وتوصيات للمربين بالتحصين، والإبلاغ عن الحيوانات المصابة بأسرع وقت ممكن، وتوعية المربين بعدم اختلاط الحيوانات المصابة بالسليمة حتى تنقل العدوى خاصة في فصل الشتاء، الذى تنشط فيه الفيروسات المرضية، وتكثيف الرعاية الكاملة للحيوان المصاب.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه من ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة الامراض الوبائية للماشية، خاصة الحمى القلاعية، والوادى المتصدع ، تحصين الحيوانات بلقاح الحمى القلاعية "ثلاثى العترة الزيتى" والتحصين حلقيا فى نطاق بؤرة الإصابة قى دائرة نصف قطرها 10 كم، وقياس المستويات المناعية للحيوانات بعد التحصين على فترات مختلفة، وذلك من خلال برنامج الدراسات الحقلية وبرامج التقصى السيرولوجى النشط لسحب عينات الدم.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك لجانا بيطرية للمرور على أسواق الماشية لمنع دخول وخروج الحيوانات بدون تحصين أو ترقيم، والتأكد أن هذه الحيوانات تم تحصينها وترقيمها بمعرفة الأجهزة البيطرية، وتكثيف الحملات الإرشادية للتوعية بضرورة حماية الماشية والحيوانات من الأمراض الوبائية، والإبلاغ الفورى عن أى حالات اشتباه للتعامل الفورى معها، وذلك فى إطار دور الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها.