شكرا لقرائتكم خبر عن «اركب العجلة من أجل بناء مصر».. السيسي والدراجة من طفولته بالجمالية حتى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مستقلا دراجته الرياضية، في جولة بمدينة شرم الشيخ، في مشهد متكرر اعتاده المصريون منذ السنوات الأولى لحكم الرئيس.

«العجلة» كما يُطلق عليها في العامية المصرية، تعد أحد مفضلات الرئيس، إذ لا يقتصر حبه لها على ظهوره بها من وقت لآخر، لكنه يرى أنها قد تكون وسيلة لبناء مصر، وفقاً لنداء أطلقه قبل 4 سنوات يحث فيه المصريين على ركوب الدراجات.

ظهور الرئيس بالدراجة للمرة الأولى قبل سنوات، أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أفاد أصحاب محلات بيعها، إذ زاد الإقبال على شرائها اقتداءً بالرئيس، خاصة من قبل الفتيات، اللائي أبدين تأييداً واسعاً للرئيس في سنوات حكمه الأولى.

اعتبر البعض بادئ الأمر أن استقلال الرئيس للدراجة جزء من صورته الرياضية ولياقته البدنية كرجل عسكري، لكن اعتياد ظهوره بها أشار إلى رسالة أخرى بدت أكثر أهمية من وجهة نظره، تجلت حين صرح بها خلال كلمة ألقاها في يونيو 2014، أثناء حضوره ماراثون الدراجات، الذي دُعي إليه بحضور عدد من الإعلاميين وطلاب الجامعات والكليات العسكرية.

في كلمته، دعا السيسي المصريين إلى استقلال الدراجات في تنقلاتهم كمساهمة منهم في بناء مصر: «يعني أنا لو اتمشيت إن كنت أقدر أو لقيت وسيلة زي دي يبقى أنا في اليوم اللي هعمل فيه كده هدي مصر 16 جنيه، عاملين حسابنا 20 – 30 كيلو وتقريبا ده معظم المسافات عشان نروح الجامعة أو شغلنا، وأنا هقولك باختصار الساعة ونص أو الساعة بالوسيلة دي (الدراجة) تودي حضرتك الجامعة أو الشغل».

وأضاف: «بلدنا مش هتتبني غير كده.. لو حضرتك راكب عربية هتدفع تقريبا 4 جنيه في الـ20 -25 كيلو ومصر هتدفع 8 جنيه في الـ20 كيلو دول، طيب لما يكون فيه 3000 آلاف بيعملوا كده يبقى اليوم فيه كام أنا قلت على مشوار واحد».

دعوة الرئيس لبناء البلد عبر استقلال الدراجة، أشارت بوضوح إلى أهمية تلك الوسيلة في تفكيره، لكن ثمة أمر آخر أشار إلى الرسالة ذاتها كشفه الإعلامي محمد الباز مطلع هذا العام تعليقاً على مشهد اعتياد ظهور السيسي إلى جانب دراجته. وفقاً لـ«الباز» فإن الرئيس السيسي عندما أصبح وزيرًا للدفاع في عهد الرئيس المعزول محمد موسي، طالب بإدخال الدراجات إلى التدريب في الكلية الحربية، وكان ثمن الدراجة 3500 جنيه، فجرى تقسيطها للطلبة 4 سنوات مقابل أن يحصل عليها الطالب بعد انتهاء دراسته بالكلية.

في المعمورة، وشرم الشيخ، ومصر الجديدة، وغيرها من المناطق يحب الرئيس ركوب الدراجات، مستغلًا فعاليات مارثون الدراجات تارة، والتجول في شوارع مصر الهادئة أثناء إقامة مباراة للقمة بين الأهلي والزمالك تارة أخرى، لكن يبقى سبب حبه واهتمامه بالدراجة مجهولًا حتى الآن، في الوقت الذي أكد فيه «الباز» أن السبب الحقيقي يرجع إلى طفولة الرئيس في حي الجمالية بالقاهرة، إذ اعتاد قضاء الوقت مع أبناء عمومته وركوب الدراجات يومياً لمدة ساعة.