شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التفاصيل الكاملة لتطوير محافظة سوهاج.. أبرزها افتتاح أكبر محور على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت محافظة سوهاج فى السنوات الأربعة الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهتماما كبيرا فى العديد من المجالات والتى ظهرت وتجسدت من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة وإفتتاح أكبر محور على النيل محور جرجا دار السلام والذى حقق طفرة كبيرة فى عملية النقل بالإضافة إلى ربط الشرق بالغرب وتوصيل الصحراوى الغربى والزراعى الغربى بالزراعى الشرقى والصحراوى الشرقى.

وفى الولاية الثانية استمرت القيادة السياسية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإهتمام والدعم الكامل للمحافظة والتى شملت على افتتاحيين هامين الأول الذى شرف بزيارة الرئيس للمرة الثانية وهو إفتتاح متحف سوهاج القومى والذى يعد من أكبر المتاحف القومية لما يحويه من قطع أثرية نادرة ساهمت بشكلا كبير فى وضع المحافظة على الخريطة السياحية والإفتتاح الثانى كان عبر الفيديو كونفرنس وهو إفتتاح محور كوبرى طما العلوى على النيل والذى يربط الزراعى الغربى بسوهاج مع الزراعى الشرقى بأسيوط ومنه إلى الطريق الصحراوى والذى ينقل أكثر من مليون مواطن بين الجانبين وحد بشكلا كبير من الحوادث وساهم بقدر أر فى عمليات نقل البضائع والتجارة بين المحافظات.

وإنطلاقا من تلك المشروعات العملاقة إلى مشروعات خدمية لا تقل أهمية فقد حظيت محافظة سوهاج بنصيب الأسد من قرض البنك الدولى للتنمية حيث تم تنفيذ ما قيمته حتى الآن فى مشروعات الصرف صحى ومياه شرب وإسكان وطرق ورى وتنمية صناعية مليار و207 مليون و478 ألف منها 26 مشروع بمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفه 365 مليون و112 ألف و5 مشروعات بالأسكان بتكلفه 16 مليون و882 ألف و6 مشروعات بالطرق بتكلفه 67 مليون 687 ألف و4 مشروعات بالرى بتكلفه 51 مليون و174 ألف و14 مشروع بالتخطيط والإصلاح الإدارى بتكلفه 28 مليون و7 مشروعات بالتنمية الصناعية بتكلفه 323 مليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل فتحت القيادة السياسية أفاقا جديدة للتنمية من خلال تشغيل شباب الخريجين من خلال برنامج مشروعك والذى حققت فيه المحافظة مراكزا متقدمة بين محافظات الجمهورية حيث نفذت المحافظة 10797 مشروع حتى الآن من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، باستثمارات بلغت قيمتها 982 مليون و627 الف و386 جنيها ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك".

تلك المشروعات ساهمت فى توفير 20 ألف و 486 فرصة عمل لأبناء وشباب المحافظة، وجاءت مقرات " مشروعك " بمراكز طهطا ، ودار السلام ، والمراغة ، والمنشاة الأكثر تفاعلا على مستوى المحافظة ، فى تحقيق أهداف المبادرة حتى الآنى، حيث تحتل محافظة سوهاج المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المشروعات.

وتأتى بمبادرة مشروعك التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر 2030 ، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر خلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرة.

ولم يقتصر أهتمام القيادة السياسية بالتنمية وتقديم المشروعات الخدمية فقط بل شملت علمليات التطوير والتنمية منظومة التعليم ، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات والارتقاء بالمنظومة التعليمية بسوهاج، وإقامة وإنشاء 404 مدارس جديدة بتكلفة تقدر بـ1 مليار جنيه و434.9 مليون جنيه، على مستوى المحافظة ، بإجمالى عدد فصول 4899 فصلا بالتعاون مع التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليميةو التى تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية والعمل على زيادة اعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.

وتم تسليم 194 مدرسة بعدد فصول 2481 فصلا، باستثمارات تصل إلى 489 مليون جنيه، وجارى العمل على إنشاء 49 مدرسة بعدد فصول 680 فصلا باستثمارات 223 مليون جنيه ضمن بنك استثمار مساير، وكذلك العمل على إقامة 34 مدرسة بإجمالى 428 فصلا باستثمارات 268 مليون جنيه ضمن المنحة الألمانية، كما تم طرح 23 مدرسة بعدد فصول 333 فصلا باستثمارات 143 مليون جنيه، وبلغ عدد المدارس المخطط تنفيذها و 104 مدارس بإجمالى 977 فصلا وبتكلفة استثمارية 411.9 مليون جنيه.

وفى مجال تطوير المنظومة الصحية والتى أسهمت بشكلا كبير فى تقديم خدمات طبية راقية للمرضى وذلك بتكلفه 2 مليار و984 مليون و53 ألف جنيه ومنها تطوير شامل لمستشفى جرجا العام بتكلفه إجمالية 219 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 47% وتطوير شامل لمستشفى جهينة المركزى بتكلفة 180 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيد 44 % وتطوير شامل لمستشفى دار السلام المركزى بتكلفه إجمالية 164 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 4% وتطوير مستشفى ساقلته المركزى بتكلفه 281 مليون جنيه تم الإنتهاء من أعمال الهدم وتم توصيل شبكة التغذية وتطوير شامل لمستشفى طما العام بتكلفه 290 مليون وتم الإنتهاء من أعمال الهدم وجار اعمال الجسات التأكيدية وتم عمل عيادات خارجية مؤقته لتسير أعمال المستشفى و إحلال وتجديد مستشفى سوهاج للصحة النفسية بتكلفه 125 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 85% و إنشاء مستشفى بلصفورة لعلاج الأدمان وتنفيذ شبكة الغازات بتكلفه 400 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 55% وتطوير شبكان الغازات بمستشفى سوهاج العام بتكلفه 7 ملاين و610 ألف وبلغت نسبة التنفيذ 90% وتعلية دور بمبنى سوهاج التعليمى بتكلفه 27 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90% وتجهيزات بمركز الأورام " معجل خطى" بتكلفة 24 مليون و281 ألف وبلغت نسبة التنفيذ 85% و تطوير جناح العمليات والعناية المركزة وتنفيذ شبكة الغازات بتكلفه 7 ملايين و850 ألف وتطوير مستشفى سوهاج العام الجديد ومستشفى المنشاة المركزى جار إتخاذ إجراءات الطرح والتسوية المركزية وتنفيذ القموسيون الطبى للمعوقين بخدم محافظات الصعيد بتكلفه مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

وتستمر أفاق التنمية بسوهاج فى ظل أهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة وتنتظر المحافظة العام الجديد لإدراج مشروعات جديدة ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية القيادة للتنمية 2030