شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الأوقاف: لاصحة لزيادة أئمة دون غيرهم فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لإقرار أى زيادات لبعض الأئمة دون الآخرين لا فى شهر يناير أو غيره على الإطلاق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين دخل جميع العاملين بها من الأئمة وغيرهم من الإداريين والعمال وجميع المنتسبين إليها من خلال دراسة مشروع الأجر المكمل بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط.

وأضاف طايع، فى بيان له، أن كل ما أقر هو ما يتصل بزيادة مكافأة المدارس العلمية لجميع من يعملون بها من 300 جنيه إلى 400 جنيه وللأئمة بسيناء من 300 جنيه إلى 600 جنيه ومازال الباب مفتوحا أمام الراغبين في العمل بشمال سيناء، وعلى من يرغب التقدم بطلب لمدير مديرته ليرفعه بدوره لرئيس القطاع الديني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنقل، وكذلك رفع بدل إمامة قيام رمضان في المساجد الكبرى ولا يشترط للتقدم لذلك سوى إتقان الحفظ والصوت الحسن وفق ضوابط الإعلان دون أن يكون التقدم لهذا الإعلان مقصورا على أحد دون أحد سوى شرطى الحفظ والصوت الحسن، وكل ما يخالف ذلك لا صحة له.